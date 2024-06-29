Стартап з Кембріджу заряджає електромобіль за 5 хвилин

Британська компанія, що займається виробництвом акумуляторів, розробила електромобіль, який можна заряджати всього за п’ять хвилин, що є кроком до усунення тривалого часу підключення, яке розчаровує водіїв електромобілів.

У п’ятницю Nyobolt з Кембриджа представила прототип транспортного засобу із запасом ходу 155 миль.

Компанія заявила, що веде переговори з вісьмома виробниками автомобілів щодо використання технології акумуляторів у високопродуктивних автомобілях, хоча, за її словами, масове виробництво може дозволити їй стати особливістю більших сімейних автомобілів з терміном зарядки 5 хвилин.

Вперше прорив обіцяє паритет із заправкою автомобіля на бензині.

Докази технології були продемонстровані на тестовому заході в четвер, під час якого знадобилося менше п’яти хвилин, щоб зарядити батарею з 10 до 80 шт.

Компанія заявила, що це принаймні вдвічі швидше, ніж у транспортних засобів з найшвидшою зарядкою на ринку.

Тривалий час заряджання електромобілів, навіть на найшвидших швидкісних станціях, часто розглядається як перешкода продажам, особливо серед автомобілістів, які не можуть заряджати вдома.

Щоб зарядити Tesla Model 3 приблизно до 80 ПК на найвищих швидкостях, потрібно 15 хвилин, тоді як багатьом автомобілям потрібно значно більше часу.

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Тривалий час підключення також призводить до того, що електромобілі займають зарядні відсіки протягом тривалого періоду часу, що означає, що іншим водіям доводиться чекати довше. Це може посилити «занепокоєння щодо діапазону» серед автомобілістів , які бояться, що не зможуть зарядити акумулятори.

Високоефективні батареї Nyobolt, розроблені за результатами досліджень на хімічному факультеті Кембриджського університету, використовують матеріали з вуглецю та оксиду металу в аноді – частині батареї, яка вивільняє електрони в ланцюг, який живить автомобіль.

Джерело: internetua.com

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