В обмілілій зоні Дніпра на Запоріжжі знайшли човен, якому близько тисячі років

У Запоріжжі під час обстеження обмілілої внаслідок підриву Каховської ГЕС берегової зони виявили дубовий човен, вік якого може сягати понад 1000 років.

Про це повідомила на брифінгу в.о. гендиректора Національного заповідника "Хортиця" Світлана Охріменко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Працівники заповідника під час чергового обстеження на раніше затопленій ділянці берега знайшли довбаний човен. Човен знаходився на урізі води і постійно то висихав, то намокав. Він переміщений до реставраційного ангару для проведення консерваційних робіт", - сказала вона.

Знайдений човен виготовлений з цільного стовбура дуба, його довжина 6 метрів 80 см, висота бортів - близько пів метра.

Знахідка була у дуже поганому стані. За станом збереженості деревини експерти припускають, що вік човна може сягати понад 1000 років. Але більш точне датування стане можливим після проведення радіовуглецевого аналізу.

На човні є окремі символи, але що вони означають, поки незрозуміло.

Човен перемістили до реставраційного ангару. Тепер його законсервують у спеціальному хімічному розчині, а надалі реставрують та зроблять музейним експонатом.

"Корпус човна зберігся на 70%. Під час розкопок човен розклався на декілька елементів. Роботи багато попереду. Будемо сподіватися, що все буде добре та ми цю пам'ятку збережемо", - зазначив учасник експедиції, під час якої було виявлено човен.

В минулому біля берегів Хортиці знаходили подібні човни, які пов'язані з давньоруським поселенням на острові. Воно існувало з X по XIV cт. Такі плавзасоби використовувалися для риболовлі та інших промислів, місцевих перевезень, а також для обслуговування переправ.

За словами наукового співробітника національного заповідника Олега Тубольцева, таких човнів на території України є близько 30.

Джерело: censor.net

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