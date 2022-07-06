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Украинка получила престижную международную премию по математике

Украинка получила престижную международную премию по математике

Международный конгресс математиков объявил украинку Марину Вязовскую одной из лауреатов самой престижной математической награды - Филдсовской премии -2022 года (медаль Филдса). Об этом говорится в пресс-релизе союза.

«Марина Вязовская награждена медалью Филдса в 2022 году за доказательство того, что решетка E8 обеспечивает наиболее плотную упаковку идентичных сфер в 8 измерениях, и за последующий вклад в решение связанных экстремальных задач и задач по интерполяции в анализе Фурье», – сообщили в МКМ.

Также в список лауреатов вошли француз Уго Дюминиль-Копен, британец Джеймс Мэйнард и американский математик корейского происхождения Джун Ху.

По данным издания "Медуза", Международный конгресс математиков, на котором традиционно вручается Филдсовская премия, должен был состояться в Санкт-Петербурге, однако после начала агрессии рф против Украины город был лишен права его проведения, и форум перенесли в онлайн-формат.

До сих пор граждане Украины еще не получали Филдсовскую премию.

Как сообщалось, медаль Филдса - награда, предоставляемая двум, трем или четырем математикам на Международном конгрессе математиков, который проводится под эгидой Международного математического союза раз в четыре года. Эта медаль считается самым престижным отличием в математике и предоставляется молодым математикам, которым меньше сорока лет, за значительный вклад в науку. Сумма награды составляет 15 000 канадских долларов. Учредителем премии был канадский математик Джон Чарлз Филдс.

Источник: ostro.org

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Темы: США, Украина

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