Украинские изобретатели создали эффективную ловушку для комаров (ФОТО)

В Украине создали стартап, разработавший безопасную и действенную ловушку для комаров-самок.

Стартап под названием Mosquito Control Ltd решил проблему уничтожения комаров безопасным способом. Специалисты разработали гаджет, являющийся ловушкой для насекомых.

Он построен на имитации живого существа, используя CO2 и тепло. Гаджет привлекает исключительно самок москитов, никак не влияя на самцов.

Установка не использует никаких токсичных или вредных для людей или окружающей среды веществ.

По подсчетам разработчиков, их метод позволит значительно сократить расходы на борьбу с комарами. Так, обработка пестицидами, которые также вредны для человека и природы, обойдется в три раза дороже.

На обработку 0,5 акров пестицидами за пять лет тратится примерно $6000. Ловушка украинцев вместе со сменными частями обойдется в $2137. Сам гаджет стоит $1100.

Источник: vecherniy.kharkov.ua

Фото: Mosquito Control Ltd

Новости портала «Весь Харьков»