Германия может запретить въезд российским спортсменам, даже если их допустят к международным соревнованиям

"С помощью выдачи виз можно проконтролировать, могут ли россияне фактически принять участие", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер изданиям медиагруппы Funke.

"Для украинских атлетов совершенно неприемлемо встречаться со спортсменами, выступающими за страну, которая убивает так много мирных жителей Украины", - сказала Фезер. По ее словам, предложить президенту РФ Владимиру Путину "сцену для пропаганды значило бы предать все ценности спорта".

Джерело: https://t.me/dwglavnoe/26259

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