Майк Тайсон відвідав Київ та розповів про свою другу матір – українку

Славетний американський боксер Майк Тайсон відвідав Київ та розповів, що вважає своєю другою матір'ю українку

Про це повідомляє "Трибуна".

Колишній чемпіон світу у надважкій вазі Майк Тайсон на прес-конференції в Києві розповів про свою другу матір - українку за національністю Каміллу Еволдо, яка була цивільною дружиною його тренера Каса Д'Амато.

"Для неї було важливо, щоб у мене було прибрано у кімнаті, щоб шанобливо спілкувався з людьми. Вона навчила мене дисципліні. Коли Кас помер, я вже був боксером, що відбувся, я не мав би мити посуду або підмітати підлогу. Але я знав, що мені потрібно піклуватися про себе самому. Ось чому я навчився в Камілли – незалежності", - сказав Тайсон.

Тайсон зустрівся з журналістами у Champion Hall КВЦ "Парковий" в рамках Breakfast with Champions – проекту букмекерської контори Parimatch, в рамках якого спортивні журналісти мають можливість неформально поспілкуватися з легендами світового спорту.

Источник: espreso.tv

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