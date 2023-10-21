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«Спортсменам» країни-терористки немає місця на міжнародних змаганнях

«Спортсменам» країни-терористки немає місця на міжнародних змаганнях

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Україна закликає Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських спортсменів на Олімпіаду, доки не буде встановлено справедливість.

▶️ росія порушила олімпійське перемир'я, атакувавши Україну під час Олімпіади-2022.

▶️ Участь представників держави-агресора у міжнародних змаганнях повністю суперечить олімпійським принципам, Статуту МОК і загальним нормам моралі.

▶️ Спорт у росії завжди був зброєю: він є частиною імперської пропаганди, багато спортсменів є членами військово-спортивних товариств, а також офіцерами російських збройних сил.

▶️ російські члени МОК ісінбаєва, попов і тарпіщев відкрито підтримують агресію рф та лобіювали участь росії в Олімпіаді. МОК має виключити російських агентів зі своїх лав.

▶️ Внаслідок російської агресії щодо України загинули 361 український спортсмен і тренер. Ще 18 дістали поранення, 27 – потрапили в полон, 10 – вважаються зниклими безвісти.

Джерело: https://t.me/spravdi/34141

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