«Спортсменам» країни-терористки немає місця на міжнародних змаганнях
Пояснює Центр стратегічних комунікацій
Україна закликає Міжнародний олімпійський комітет не допускати російських спортсменів на Олімпіаду, доки не буде встановлено справедливість.
▶️ росія порушила олімпійське перемир'я, атакувавши Україну під час Олімпіади-2022.
▶️ Участь представників держави-агресора у міжнародних змаганнях повністю суперечить олімпійським принципам, Статуту МОК і загальним нормам моралі.
▶️ Спорт у росії завжди був зброєю: він є частиною імперської пропаганди, багато спортсменів є членами військово-спортивних товариств, а також офіцерами російських збройних сил.
▶️ російські члени МОК ісінбаєва, попов і тарпіщев відкрито підтримують агресію рф та лобіювали участь росії в Олімпіаді. МОК має виключити російських агентів зі своїх лав.
▶️ Внаслідок російської агресії щодо України загинули 361 український спортсмен і тренер. Ще 18 дістали поранення, 27 – потрапили в полон, 10 – вважаються зниклими безвісти.
Джерело: https://t.me/spravdi/34141