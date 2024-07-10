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Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок

Україну на Олімпійських іграх-2024 у Парижі представлятимуть 140 спортсменів та спортсменок

"Загалом на сьогоднішній день ми маємо 124 ліцензії. Це 140 спортсменів і спортсменок, які братимуть участь в Олімпійських іграх (…) Вчора ми вже подали заявку до Міжнародного олімпійського комітету щодо складу нашої команди, хто буде брати участь в Олімпійських іграх", - заявив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт на прессконференції.

За його словами, Україна буде представлена на Олімпіаді практично в усіх видах спорту, крім ігрових. Водночас збірна з футболу вперше за час незалежності виступить на Іграх.

Олімпійські ігри пройдуть з 26 липня по 11 серпня.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24858

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