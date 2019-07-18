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Збірна України з вищого пілотажу перемогла на чемпіонаті світу

Збірна України з вищого пілотажу перемогла на чемпіонаті світу

Збірна команда України з вищого пілотажу стала чемпіоном світу на змаганнях, які проходили з 2 по 13 липня в Бреславі (Чехія).

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на Крила.

Кияни Тимур Фаткулін, Дмитро Погребецький і Ігор Чернов завоювали вищий титул під керівництвом відомого одеського льотчика-пілотажніка і президента Федерації літакового спорту України Валерія Наливайко.

У боротьбу за найпрестижніший кубок включилися 27 спортсменів з восьми країн. Наші льотчики виступали на літаку Extra EA330 XL, бортовий UR-TIM.

Українці стали чемпіонами, другими стали господарі чемпіонату, бронзу вибороли британці.

Збірна України з вищого пілотажу перемогла на чемпіонаті світу

Треба відзначити, що українець Ігор Чернов став абсолютним чемпіоном світу, взявши золото в трьох вправах, ще в одній номінації кращим був наш Тимур Фаткулін, тому гімн України звучав після кожного дня змагань.

Дмитро Погребецький на своїй сторінці в Фейсбуці подякував усім, хто має відношення до цієї перемоги, в тому числі головного тренера збірної Валерія Наливайко.

Збірна України з вищого пілотажу перемогла на чемпіонаті світу

«Ось і збулася моя мрія. Я став чемпіоном світу з літакового спорту. Наша збірна команда завоювала всі перші місця у всіх вправах. Приємно було слухати тільки український гімн!»- написав Погребецький.

За словами Валерія Наливайко, наші хлопці перемогли заслужено.

«Навантаження було дуже серйозне. У нашій команді — всього три пілотажніки, у чехів, які посіли друге командне місце, було 7 бійців, британці, які були третіми, виставили шістьох. Але ми впоралися — виграли і в абсолютному заліку, і в командному», – підкреслив льотчик.

Треба відзначити, що в чемпіонаті не брали участь дуже сильні збірні Франції та Румунії, але від цього наша перемога нітрохи не стає менш вагомою.

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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Темы: Украина

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