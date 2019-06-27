ІІІ відкритий міжнародний музичний маратон пам'яті Героя України, оперного співака Василя Сліпака

З 29 червня по 2 липня буде проходити ІІІ відкритий міжнародний музичний Маратон пам’яті Героя України, кавалера орденів “Золота Зірка” та ордену “За Мужність І ступеня”, оперного співака, соліста Парижської національної опери, волонтера, добровольця і громадського діяча Василя Сліпака, який героїчно загинув біля смт. Луганське Донецької області, виконуючи бойове завдання і прикриваючи своїх побратимів.

Тема цьогорічного Маратону “Тиха музика для роздумів”….

Упродовж чотирьох днів в Україні, Франції, США звучатиме присвята «Тиха музика для роздумів» — саме так згадуватимуть видатного співака, великого Українця.

Чотириденний музичний memory розпочнеться 29 червня у Львові Поминальною Літургією в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (9.00) і продовжиться Поминальною молитвою та посвяченням пам’ятника Василю Сліпаку на Личаківському кладовищі (11.00). Зі Львові того ж дня маратон перенесеться до Франції: у м. Лє-Ренсі звучатимуть арії з улюблених опер Василя Сліпака (Культурний центр «Агора», 15.00). Французькому місту Лє-Ренс відгукнуться українські міста: Чернівці — органною та вокальною музикою (обласна філармонія, 17.00) та Дніпро, де прозвучить присвята «Дніпро пам’ятає» (Дніпровський український музично-драматичний театр). О 19.00 у різних кінцях світу музичне вшанування пам’яті Василя Сліпака продовжать Нью-Йорк — концертом в Українському музеї «Тиха музика для роздумів» та Львів — твором Йозефа Гайдна «Сім останніх слів Ісуса Христа (храм св. апостолів Петра і Павла). Перший день маратону завершиться у французькому місті Юзес «Реквіємом» Габрієля Форе (храм Юзес, 21.00).

Наступного дня музичну присвяту пам’яті Василя Сліпака продовжать міста України — Біла Церква (концерт органної та камерної музики, 18.00) і Тернопіль («Україна пам’ятає», обласна філармонія, 17.00). Того ж дня, о 19.00 концерти синхронно відбудуться у Хмельницькому («Опера для роздумів», обласна філармонія) та Львові («Тиха музика: Валентин Сильвестров, Богдана Фроляк», Львівська національна філармонія).

Потім маратон триватиме одночасно — о 19.00: у Маріуполі (Маріупольська філармонія), Харкові («Літургія св. Іоанна Златоуста» Євгена Станковича, Харківська філармонія), Івано-Франківську (музична присвята «Я там, де небо починається...», обласна філармонія) та Парижі (камерний концерт «Європа в музиці», Український культурний центр імені Василя Сліпака).

Завершиться ІІІ Міжнародний музичний маратон пам’яті Василя Сліпака концертом «Валентин Сильвестров: Простір Пам’яті» у Києві, 2 липня, о 19.00 у Великому залі імені Героя України Василя Сліпака Національної музичної академії України імені П. Чайковського.

Пам’яті видатного співака присвятять своє виконання лауреати Першого конкурсу молодих вокалістів імені Василя Сліпака: Віктор Янковський і Владислав Тлущ (Львів), Анна Твердова (Київ), Софія Кошелєва (Дніпро), які виступатимуть поряд з відомими солістами і провідними музичними колективами.

Ідея проведення першого музичного маратону пам’яті Василя Сліпака, який відбувся у Львові у червні 2017 року належить Володимиру Сивохіпу - генеральному директору Львівської національної філармонії, Дмитру Кацалу - директору Державної академічної хорової капели “Дударик” та Оресту Сліпаку - виконавчому директору Фундації Василя Сліпака.

Источник: mincult.kmu.gov.ua

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