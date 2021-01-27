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1 лютого розпочнеться реєстрація на ЗНО 2021

1 лютого розпочнеться реєстрація на ЗНО 2021

Реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 розпочнеться 1 лютого і триватиме до 5 березня. Такий термін встановлює календарний план підготовки та проведення ЗНО 2021 року, затверджений наказом МОН від 30.09.2020 №1210.

До 30 квітня 2021 року зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і місце проведення тестувань.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться за таким графіком:

● 21 травня – хімія,

● 24 травня – іспанська, німецька, французька мови,

● 25 травня – англійська мова,

● 28 травня – математика, математика (завдання рівня стандарту),

● 1 червня – українська мова, українська мова і література,

● 4 червня – історія України,

● 7 червня – фізика,

● 10 червня – біологія,

● 15 червня – географія.

Результати зовнішнього незалежного оцінювання буде розміщено на інформаційних сторінках учасників ЗНО до 30 червня.

Участь в основній сесії ЗНО є безкоштовною. Кожен учасник має право скласти тести не більш як із 5-ти навчальних предметів.

Зміст сертифікаційних робіт відповідатиме програмам зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженим наказами МОН від 26 червня 2018 року №696, від 20 грудня 2018 року №1426, від 4 грудня 2019 року №1513.

Источник: mon.gov.ua

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