● Перша нагорода вже знайшла героя – заарештували першого «мера»-колаборанта – Олександра Харченка, який х#йово, але недовго керував селищем Димер на Київщині. Злилася сука у перші же дні війни, закликав не вірити українським ЗМІ і не цуратися рашистів. Потім цирк поїхав, а клоуна залишили. Незрозуміло, на що він сподівався

● Непереможна українська армія уроніла лаптям Су-25 «Грач» (всьо бл@ть, грачі прілєтєлі), а також «Тюльпан», «Піон» і «Гіацинт». Ну або принаймні щось з них, тому що про «Піон» і «Гіацинт» повідомляє ОК «Південь», а про «Тюльпан» - Нацгвардія, і все в одному районі, і у схожих обставинах, я вже заплуталася у цьому ї@аному букеті

Як вони ще свої маталиги не придумали називати «Ромашка», русня такії романтики, янемогу

● А ще непереможна українська армія, завдяки аеророзвідці не менш непереможних прикордонників, знову роз’їбала лаптям ту саму переправу через Сіверський Донець. Так шо тепер знову ніякої переправи, ніякої техніки і ніяких лаптів, що ще пробували, блять, порозбігатися.

Бо як йдеться у відомому прислів’ї, не втікай від української армії, все одно помреш, тільки втомлений

● Постійна рубрика «горящая росія». Цимбалюк пише, що на росії згорів командний пункт 621-го ракетного лаптєногого полку ракетних військ стратегічного призначення в Оренбурзській області. Зазначає, що не сьогодні, а загалом у травні, але відновити його досі не вдається, не дивлячись на накази і рапорти. Вочевидь, не тільки пожежники вже всі поїхали помирати в Україну, а й будівельники.

● Україна деанонсувала угоду з росією про уникнення подвійного оподаткування. Якщо простіше, то доходи, отримані на росії, тепер будуть оподатковуватися і в Україні, що стане ще одним ударом по економіці балалайні, пояснює нардеп Железняк.

● Мер окупованого Енергодара Дмитро Орлов повідомляє, що у місті зробили салют із мера-колаборанта Шевчика. Але патороч вижила, хоч і поранена, станом на зараз відомо тільки що увезли в лікарню. Так шо тепер вся надія на рукожопу російську медицину

● У Придністров'ї не можуть відновити аеродром, щоби атакувати з нього Україну, бо місцеві лапті розікрали і пропили всю апаратуру і техніку. При цьому за документами все в наявності.

Це нагадує ситуацію з розконсервованими російськими танками. Інколи здається, що в них і ядерна зброя, якщо до неї дійде, виявиться пустою іржавою, але гарно покрашеною болванкою з дюралюмінія

● YouTube видалив понад 9 тисяч каналів, які називали війну в Україні «визвольною місією». Бажаємо всім, хто був свідомо дотичний до цих каналів, щоби їх якомога швидше «визволили» в кращих традиціях російської армії

● Лапті плачуться, що грошей, які дають за одне поранення, не вистачає навіть на однокімнатку у глухому російському зажоп’ї і доведеться отримувати два поранення

А якщо двохсоточку, то ще більше грошей дадуть, а ще пільговий гробік і дві гвоздічкі. Українська армія тут завжди рада помочь. З нашого боку - бонусом - пакет і тимчасовий прихисток в рефрижераторі.

● В Україні не виявлено жодного випадку цієї ї@учою мавп’ячої оспи. Нє, це вже реально якось занадто, дорогий Всесвіт, можна ми доб’ємо русню і хоч три роки понудьгуємо. А?

Источник: https://t.me/valentynaeminova/263

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