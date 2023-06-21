21 червня 1992 року В'ячеслав Чорновіл розірвав так звану «Переяславську угоду»
21 червня 1992 року В'ячеслав Чорновіл, лідер Народного руху України, скликав «Переяславську раду», де розірвав так звану «Переяславську угоду» Війська Запорозького з московією 1654-го року.
У місто з'їхались представники козацьких організацій. На «майдані Возз'єднання» Чорновола обрали гетьманом України.
"Відсьогодні і допоки сонце світить над Україною, стара присяга цареві московському не діє, бо козацтво її зрікається, щоб дати клятву народу нашому вірно служити, тільки йому одному і нашій рідній Україні, і не пожаліти живота свого заради її свободи, честі і незалежності. На тому давньої присяги, даної козаками на цьому ж місці, зрікаємося, в чому хрест цілує гетьман Українського козацтва і вся Генеральна старшина і отамани", - йшлося у заяві про зречення.
Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6067