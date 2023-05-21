Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:41
Просмотров: 40

21 травня 1792 року - початок заселення українцями Кубані

21 травня 1792 року - початок заселення українцями Кубані

Начальником імператорської канцелярії генералом-аншефом Каховським було таємно віддано наказ про термінове переправлення Чорноморського козацького війська на Кубань. Вже 2 липня 1792 року Єкатєріна II підтвердила це переселення своїм Указом.

7 вересня 1792 року перша група чисельністю у 3847 колишніх запорозьких козаків (чорноморських козаків) з-за Південного Бугу під командуванням полковника Чорноморського козацького війська Сави Білого висадилася в Тамані. Цю дату звичайно вважають фактичним початком заселення українцями Кубані. Чорноморське козаче військо було сформоване з решти розформованого Запорізького козачого війська з ініціативи Григорія Потьомкіна у 1787 році, а свою назву − «Чорноморське козацьке військо» − набуло у 1788 році.

Проте, не всіма козаками було прийнято виселення на Кубань. Частина з них перейшла на Задунайську Січ. Однак, на Кубань все-таки було переселено суходолом і морем близько 8200 козаків, якими було створено 40 куренів. Загалом разом із родинами за 1792 рік було переселено приблизно 25000 українців. Їм було виділено достатньо великий земельний фонд, площа якого складала 30000 км² − між річкою Єя та річкою Кубань.

Найбільше до Кубанської області емігрувало вихідців з Харківської, Полтавської, Катеринославської та Чернігівської губерній. Друга хвиля переселень козаків — з Задунайської Січі, реєстрового козацтва з Полтавщини та Чернігівщини — відбувалася упродовж 1802–1811 р.р. Від 1809 р. до 1849 р. на Кубань з України було переселено майже 109 тисяч осіб.

Перепис населення 1926 року засвідчив, що на Кубані в той час проживало 1 мільйон 644 тисячі українців, тобто 49,2% населення. За переписом 2002 р. лише 0,9% населення Краснодарського краю ідентифікувало себе як українців. Під час цього перепису «козаками» записалися 17.542 особи, інше населення, що має українське походження, записалося росіянами, російський імперіалізм фактично знищивши серед кубанців згадки про українську ідентичність, замінивши, як по Орвеллу все своїм новоязом. Але ще не все втрачено. Можливо й над Кубанню ще зійде українське сонце.

Джерело: @istoriya_ukrainy

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Зміщують акценти з війни на політику: Маляр назвала мету вкидів РФ про вибори в Україні
Сегодня 09:55    5
Кабінет Міністрів України прийняв постанову, зміни в якій стосуються обов'язкового технічного контролю транспортних засобів
Сегодня 09:15    80
Інфографіка: Україні необхідно поновити ядерний арсенал
Сегодня 08:49    85
ISW, 20 мая
Сегодня 08:31    93
Пошкоджена енергосистема – єдина причина збільшення тарифу на електрику для населення
Сегодня 08:25    98
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:17    98
«У нас пулеметчики, как давай косить всё: детей там, баб, мужиков, просто всё выкосили» - перехоплення ГУР
Сегодня 08:14    101
Головні новини на ранок
Сегодня 08:14    104
Россия угрожает странам, поставляющим Украине истребители F-16
Сегодня 08:02    129
Оперативна інформація станом на 06.00 21.05.2023 щодо російського вторгнення
Сегодня 07:51    109
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 