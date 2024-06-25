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25 червня 1848 року вперше був піднятий сучасний український синьо-жовтий прапор

25 червня 1848 року вперше був піднятий сучасний український синьо-жовтий прапор

25 червня 1848 року у Львові під час «весни народів», вперше був офіційно піднятий сучасний український синьо-жовтий прапор, який українці Королівства Галичини й Володимирії вивісили над Львівською ратушею як національний прапор.

Саме після цього випадку синьо-жовтий стяг набував усе більшої популярності в українців, а після революції 1905 року його почали використовувати й у Наддніпрянській Україні.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/8825

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