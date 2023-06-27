27 червня 2014 року відбулось підписання Угоди про Асоціацію з Європейським Союзом

27 червня 2014 року Президент України Петро Порошенко підписав економічну частину Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, завершивши десятилітній процес її укладення. У повному обсязі Угода, що дає змогу Україні перейти від партнерства і співробітництва до політичної асоціації та економічної, запрацювала з початку осені 2017 року.

Документ, що стосується України, підписали у п’ятницю, 27 червня, президент Петро Порошенко та глави урядів та держав з 28 країн-членів ЄС разом з керівництвом Єврокомісії та Європейської Ради.

Підписання «Угоди про Асоціацію» мало відбутися 28-29 листопада 2013 року на «Вільнюському саміті східного партнерства», але за тиждень до його початку Кабінет Міністрів України, піддавшись шантажу з боку РФ, ухвалив рішення про призупинення й відтермінування підписання, що за кілька днів підтвердив і Президент Віктор Янукович. Згортання курсу на євроінтеграцію спричинило хвилю протестів в Україні, які, після побиття студентів на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада, призвели до масових акцій, що увійшли в історію як Революція Гідності також відома як Євромайдан.

Вбивство 20 лютого 2014 року в Києві 48-и беззбройних людей стало переломним моментом протестних акцій і відправною точкою падіння режиму Януковича: вранці 22 лютого він залишив Київ і перестав виходити на зв'язок, що дало підстави Верховній Раді 328-ма голосами прийняла постанову «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України». На її підставі 23 лютого на Олександра Турчинова було покладено виконання обов'язків Президента України. Наступним кроком Верховної Ради стало формування нового уряду, який 27 лютого 2014 очолив Арсеній Яценюк.

За цих умов факт підписання Угоди мав стати визнанням цивілізованими країнами революційних змін в Києві, легітимності нової влади в очах європейського співтовариства, а також підтримкою ними України в умовах російських дій, спрямованих на анексію Кримського півострову. На позачерговому саміті ЄС у Брюсселі 6 березня 2014 року, який проходив вже в умовах відкритої російської агресії щодо України, відбулися гострі дискусії з приводу майбутнього Угоди, і ряд держав, щоб запобігти погіршенню торгово-економічних відносин з Кремлем і «не провокувати росію», виступив за виокремлення з Угоди економічної частини, до якої, власне, й висувалися претензії з боку росії.

Процедура підписання політичної частини Угоди, яка носила переважно декларативний характер і визначала рівні та формати політичного діалогу між ЄС та Україною, відбулася 21 березня 2014 року на позачерговому саміті в Брюсселі, через три дні після окупації та так званого «приєднання Криму до свиностану».

Після проведення в Україні президентських виборів і в умовах очевидної російської збройної агресії проти України були зняті остаточні перешкоди для підписання економічної та юридичної частини Угоди, що й відбулося 27 червня 2014 році у Брюсселі в ході засідання Ради ЄС: підписантами стали голова Ради Європи Герман ван Ромпей, президент Європейської комісії Жозе Мануел Баррозу та новообраний Президент Петро Порошенко, а також глави 28 держав-членів Європейського Союзу.

16 вересня 2014 року відбулася синхронна ратифікація Угоди Європарламентом та Верховною Радою України, яка завершила процес створення асоціації з Європейським Союзом. У вересні почалось і фактичне впровадження основних положень її економічної частини, при чому ЄС почав виконання своїх зобов'язань перед Україною в односторонньому порядку, а зобов'язання України було відтерміновано.

Процедура ратифікації Угоди державами-учасницями ЄС тривала майже три роки — першими з країн-членів ЄС це зробили Румунія, Литва та Латвія, останніми — Кіпр, Бельгія і Нідерланди. 1 вересня 2017 року «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» набула повної чинності.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6105

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