И к важным тендерам: Украина выделила 33 млн грн на создание сериала про владельца ФК «Ингулец» Паворознюка (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-011772-a?fbclid=IwAR1Feqs8veLPaQpH9cZbiCMot_AF0jUbv7iYa1lc2N5BW4ClFrIktXDiePU)

Юрий Горбунов, который будет заниматься разработкой сериала, заявил: это делается для поддержки военных, чтобы те не грустили. Не забыл упомянуть, что сам волонтерит и передает на нужды ВСУ авто и деньги.

Отметим, что Минкульт заказал около 50 фильмов и сериалов для телеканала «Дом» и других на сумму около 400 млн. грн бюджетных средств.

Джерело: https://t.me/u_now/105688

P.S.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку. Про це він написав у Facebook

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