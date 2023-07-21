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33 млн грн на создание сериала про владельца ФК «Ингулец» Паворознюка

33 млн грн на создание сериала про владельца ФК «Ингулец» Паворознюка

33 млн грн на создание сериала про владельца ФК «Ингулец» Паворознюка

И к важным тендерам: Украина выделила 33 млн грн на создание сериала про владельца ФК «Ингулец» Паворознюка (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-07-18-011772-a?fbclid=IwAR1Feqs8veLPaQpH9cZbiCMot_AF0jUbv7iYa1lc2N5BW4ClFrIktXDiePU)

Юрий Горбунов, который будет заниматься разработкой сериала, заявил: это делается для поддержки военных, чтобы те не грустили. Не забыл упомянуть, что сам волонтерит и передает на нужды ВСУ авто и деньги.

Отметим, что Минкульт заказал около 50 фильмов и сериалов для телеканала «Дом» и других на сумму около 400 млн. грн бюджетных средств.

33 млн грн на создание сериала про владельца ФК «Ингулец» Паворознюка

Джерело: https://t.me/u_now/105688

P.S.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що подав заяву про відставку. Про це він написав у Facebook

Новости портала «Весь Харьков»

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