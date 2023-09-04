4 вересня 1991 року над Верховною Радою України було піднято синьо-жовтий прапор.

Лише на десятий день після проголошення незалежності України над куполом Верховної Ради підняли синьо-жовтий стяг.

Відповідну постанову депутати ухвалили лише з третьої спроби після погрози Леоніда Кравчука подати у відставку. Проте згодом маніфестанти ледь не штурмували будівлю парламенту, коли поруч із синьо-жовтим побачили прапор урср.

Тисячі українців з вигуками "Ганьба!" прорвали кордон міліції. Ще мить і натовп опинився б усередині.

У вікні другого поверху з’явився народний депутат Дмитро Павличко, який жестами пояснював, що червоно-синій прапор спустять.

Після цього він разом з Левком Лук’яненком, Романом Лубківським та іншими депутатами пішли до кабінету голови Верховної Ради і повідомили про ситуацію. Леонід Кравчук довго не зволікав.

"Сесії вже не було. Депутати розійшлися. Кравчук, - треба віддати йому належне, на свій страх і ризик вирішив зняти прапор урср", - розповів Володимир Яворівський, депутат першого скликання.

Леонід Кравчук після розмови з депутатами дав розпорядження спустити прапор урср. Біля стін Верховної Ради почалося справжнє свято: натовп підкидав депутатів Дмитра Павличка, Ярослава Кендзьора, Левка Лук’яненка, присутні співали "Ще не вмерла Україна!" та виголошували пафосні промови.

Через два тижні Президія Верховної Ради надала синьо-жовтому стягу статус офіційного, а через декілька місяців парламентарі прийняли постанову про державний прапор.

Синьо-жовтий прапор без референдуму остаточно означив початок нової держави.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6595

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