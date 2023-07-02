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50 на 50%: західні спецслужби пророкують політичну кончину путіна

50 на 50%: західні спецслужби пророкують політичну кончину путіна

Здавалося б, до чого тут втаємничений візит глави ЦРУ в Україну…

США, Китай та Україна готуються до транзиту влади в рф

▶ ️Західна преса, розповідаючи про таємну поїздку директора ЦРУ Вільяма Бернса до Києва, мало не перетворила його на курʼєра: мовляв, пролетів половину земної кулі, аби підтвердити зобов’язання США ділитися розвідданими з Україною (хіба для цього не можна було SMS Буданову відправити?). Крім того, "чомусь"  ніхто не помітив, що тиждень-півтора до цього Бернс так само інкогніто відвідав Китай. Будете сміятися, як повідомляє Reuters, з подібною метою: «директор ЦРУ наголосив на важливості підтримки відкритих ліній зв’язку в розвідувальних каналах».

▶ ️Що ми пропустили: Західні спецслужби із ймовірністю 50% вважають, (https://t.me/BILD_Russian/10050) що верховний бункеркомандувач орків «політично не переживе» наступні три місяці.

● путін поводить себе кволо, і не справляє належного впливу на владні еліти, які зачаїлися за російською секретною службою ФСБ. Ота т.зв. еліта, тобто кремлівські посіпаки намагатимуться замінити свого кволого вождя сильнішою особою. 

● Організатор перевороту - геть зовсім не Прігожин, він лише інструмент тих, хто вирішив влаштувати повстання посіпак проти їх господаря. Повстання не завершено, ми перебуваємо в середині боротьби за владу в рф.

● путін може спровокувати критичну подію, аби показати світу свою силу. Тут варто розшифрувати, що ядерку, зокрема і Запорізьку АЕС фюрер використовує скоріше для погроз, а реально вдасться до менш токсичних для нього диверсій, на кшталт вибуху на Каховській  ГЕС. За ядерні «витівки» кремлеві одразу прилетить від США, а ось диверсія на ГЕС - зійшла з рук. А там на півдні України ще багато техногенних обʼєктів, різних хімічних підприємств і т.д. 

▶ ️Китайсько-українські візити Бернса, подібно, стали важливим етапом підготовки до змін у Московії. 

● Сьогодні вже очевидно, що розвідка США заздалегідь знала про заколотницькі плани «вагнерів». Щобільше, деякі факти дають підстави стверджувати, що Пекін (який близько дружить з куратором ФСБ Патрушевим) безпосередньо доклався до підготовки прігожинського перевороту. У найближчому майбутньому частина найманців повернеться в Африку і працюватиме… вже під дахом китайських спецслужб, які витискають росіян із цього континенту.  

● Аби ставка «50 на 50» щодо майбутнього путіна зіграла правильно, якійсь делікатні завдання є у Патрушева та інших кремлівських старців. Логічно припустити, що йдеться про переформатування воєнних планів Московії: Москві потрібно уникнути наступних техногенних катастроф на території України, оскільки це перетворить на недоговороздатну і патрушівську команду. Крім того, слід змінити формат війни: замість "безлімітної  в часі "СВО"  до останнього росіянина» кремль повинен проартикулювати готовність шукати вихід із патової ситуації. Тобто, найпершим завданням ФСб є вирішення "казуса путіна". 

● Непрямо цю гіпотезу підтверджують і витоки з таємного візиту в Україну директора ЦРУ:  Бернс розмовляв з українськими посадовцями саме про майбутні переговори України з рф, але вже з позицій сили: йшлося про припинення вогню та звільнення окупованих територій вже до кінця року. 

Це поки що контури плану, але він виглядає реальним, можливо, навіть більше, ніж на 50%. Адже тепер путінська челядь не лише бажає змін, але й тепер розуміє: вони можливі. 

Джерело: https://t.me/orestokratiia/813

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