5000 комп’ютерів передадуть бібліотекам завдяки проєкту Дія.Цифрова освіта

Міністерство цифрової трансформації завдяки проєкту Дія.Цифрова освіта отримало можливість комп’ютеризувати міста та села і передати за сприяння Української бібліотечної асоціації 5000 одиниць комп‘ютерної техніки бібліотекам.

На реалізацію проєкту не будуть витрачені кошти державного бюджету.

Першою бібліотекою, якій 5 червня 2020 року передали 150 комп’ютерів, стала Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила велику роль бібліотек як хабів цифрової освіти, доступної кожному громадянину. «Ми розглядаємо бібліотеки як драйверів цифрової освіти в регіонах. Тому нам дуже приємно їх підтримувати та допомагати. Це спільна робота над масштабною програмою цифрової грамотності населення, кінцева мета якої — навчити 6 млн українців цифрової грамотності».

Генеральний директор директорату внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента Вероніка Селега: «Бібліотеки в Україні мають великий потенціал вийти на позицію номер 1 у рейтингу соціально значимих місць. Якщо на сьогодні навики цифрової грамотності є необхідними, бібліотеки є ідеальною базою для здобуття цих знань. А наша задача — не тільки популяризувати цю філософію по всій країні, а й знайти можливість забезпечити бібліотеки комп’ютерами».

Голова правління Асоціації розвитку туризму Фазиль Аскеров: «Відповідальний бізнес запропонував не тільки ідею, але й матеріальну складову, щоб навіть у найвіддаленішому селі всі українці мали можливість отримати доступ до цифрової освіти, а офіс Президента та Мінцифра знайшли шляхи практичної реалізації. Саме такої синергії спільних дій, а не протидій, потребує Україна».

Президент ГО «ВГО Українська бібліотечна асоціація» Оксана Бруй: «Бібліотеки є тими місцями, де люди можуть реалізувати свою потребу в цифровій освіті безкоштовно. В Україні понад 15 тисяч публічних бібліотек, більшість з них — це сільські бібліотеки та бібліотеки ОТГ. Лише близько 30% з них мають комп'ютери та підключені до мережі інтернет. Тому ця ініціатива — передача комп'ютерів у сільські бібліотеки — є не просто важливою, а життєво необхідною».

Генеральний директор Бібліотеки імені Вернадського, член-кореспондент Національної академії наук Любов Дубровіна: «Ми дуже раді, що сьогодні це поєднання людей у владі, які розуміють потреби культури й бібліотек зокрема, та відповідального бізнесу дало такий важливий результат. Необхідність впровадження цифрової складової в нашу роботу ми відчуваємо особливо гостро, оскільки до нас за інформацією звертаються користувачі з усього світу».

Наступного тижня планується передати комп’ютери Національній бібліотеці України імені Ярослава Мудрого. Згодом — бібліотекам у селах із різних регіонів України.

Нагадаємо, що 11 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України та Українська бібліотечна асоціація оголосили про початок співпраці. Зокрема, близько 6000 бібліотек по всій країні долучаться до національної кампанії з цифрової грамотності «Будь на часі!» та популяризуватимуть інформацію про проєкт Дія.Цифрова освіта.

Источник: thedigital.gov.ua

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