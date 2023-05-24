Adobe додає ШІ-функції у Photoshop

Adobe Inc. додає технологію штучного інтелекту (ШІ) для створення зображень у своє флагманське програмне забезпечення для редагування Photoshop, пише Reuters.

▶️ Ключові факти

Компанія заявила, що це стало початком великого кроку додавання таких технологій штучного інтелекту до набору програм, призначених для креативних професіоналів.

Хоча такі програми, як Dall-E від OpenAI, захопили увагу, перетворюючи текстові підказки у зображення, вони ще не знайшли широкого застосування великими корпораціями через юридичні питання, повʼязані з даними, що використовуються для розробки систем.

Adobe прагнула вирішити ці проблеми за допомогою базової технологічної системи, яку вона називає Firefly, що була спеціально створена з легальними для використання даними зображень і, за словами Adobe, може використовуватись у комерційних умовах.

Adobe тестувала систему близько шести тижнів на окремому вебсайті і у вівторок заявила, що додасть засновані на ній функції у Photoshop, найвідоміший продукт компанії.

Одна з нових функцій називатиметься «Генеративне заповнення», і вона дозволить користувачам розширювати вихідне зображення, яке було надто близько обрізане, за допомогою компʼютерного контенту або додавати функції на основі текстового опису.

Елі Грінфілд, директор з технологій цифрових медіа в Adobe, сказав, що мета цього інструменту не в тому, щоб замінити художників-графіків, а в тому, щоб вони могли швидше створювати нові зображення з безлічі ідей. У минулому їм довелося б витрачати години на пошуки у фотоархівах та вручну склеювати фрагменти існуючих зображень.

▶️ Контекст

У березні Adobe оголосила про «родину генеративних ШІ-моделей» під назвою Adobe Firefly і випустила перші два інструменти на їх основі. Один із них працює як DALL-E чи Midjourney, даючи змогу користувачам отримувати зображення за текстовим запитом. Інший інструмент генерує стилізований текст – щось на зразок WordArt, але зі штучним інтелектом.

Це великий крок для компанії, адже минулого року вона стояла дещо осторонь, поки новачки креативного світу пропонували потужні інструменти для створення зображень, відео та звуку за безцінь, пише The Verge.

Adobe планує вбудувати генеративні інструменти у свої різні застосунки і послуги. У Photoshop буде генерація абстрактних зображень, в Illustrator – генерація векторних варіацій намальованих від руки малюнків, а в Premiere можна буде змінити колір чи стиль зображення за допомогою лише зображення-підказки.

Джерело: forbes.ua

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