Африканські країни вимагають від кремля виконання зобов'язань по «зерновій угоді», а не подачок

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

▶️ Розвиток відносин з країнами Африки – один з пріоритетів зовнішньої політики України. Це проявляється, зокрема, у регулярних візитах в регіон міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

▶️ Африканські партнери детально поінформовані про збройну агресію рф проти України та її руйнівні наслідки, а також про мирні ініціативи України, які передбачають безумовне виведення російських військ.

▶️ Саміт росія-Африка у санкт-петербурзі не став тріумфом для зовнішньої політики москви. Представництво африканських лідерів було нижче очікуваного, попри відверті спроби путіна корумпувати їх.

▶️ Лідери африканських країн дали чітко зрозуміти, що їм потрібні не подачки кремля, а дотримання росією своїх зобов’язань у рамках Чорноморської зернової ініціативи.

▶️ Підтримка України не означає бути «прозахідним» чи «антизахідним», вона означає відданість принципам міжнародного права, неприйняття агресії, гноблення та геноциду.

Джерело: https://t.me/spravdi/32389

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