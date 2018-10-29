Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:54
Просмотров: 49

Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины

Агентство Fitch подтвердило рейтинг Украины

Рейтинговое действие последовало за выпуском евробондов на 2 млрд долларов

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B-" со стабильным прогнозом. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой сообщение агентства.

Как отмечается в сообщении, негативное влияние на рейтинги Украины оказывает слабая внешняя ликвидность, высокие потребности во внешнем финансировании, обусловленные погашением суверенных внешних долгов, слабый банковский сектор, несовершенство институтов, геополитические и политические риски.

В то же время позитивное влияние на рейтинги оказывает усиление макроэкономической стабильности, сокращение государственного долга и сохранение международной поддержки.

"Продолжающееся сотрудничество Украины с МВФ должно смягчить краткосрочные финансовые риски, связанные с ростом выплат по погашению суверенных долгов с начала 2019 года во время выборов 2019 года", - говорится в сообщении агентства.

Напомним, 26 октября Министерство финансов объявило о выпуске еврооблигаций: пятилетних на сумму 750 млн долларов и десятилетних на 1,250 млрд долларов. На 5-летние облигации будут начисляться проценты по ставке 8,994% годовых, 10-летние - 9,750%. Расчеты по новому выпуску должны состояться 1 ноября 2018 года.

Отметим, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

 

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Закон о равноправии в украинской армии вступил в силу
Сегодня 09:48    86
Український гелікоптер МСБ-2 “Надія” продемонстрували у Києві (ВІДЕО)
Сегодня 09:33    105
Украина может принять следующие “Игры непокоренных” – Порошенко
Сегодня 09:19    69
Вступает запрет на зимнюю рыбалку
Сегодня 08:17    171
В Совете Европы назвали самую успешную реформу в Украине
Сегодня 07:49    293
В Україні запроваджують контроль за якістю теплопостачання
Сегодня 07:35    118
Звернення до Українського народу з нагоди 74-ї річниці вигнання нацистів з України
Сегодня 06:26    125
“Українська бронетехніка” представила восьму модифікацію бронеавтомобіля “Варта” (ВІДЕО)
28.10.2018 09:45    123
"Укренерго" за участю французької RTE хоче побудувати гігантську батарею на 200 МВт
28.10.2018 09:28    103
Могут ли в школах запретить мобильные телефоны?
28.10.2018 09:11    219
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 