Американець викупив житловий комплекс у Софіївській Борщагівці для переселенців - прес-служба Київської ОДА

Ключі від квартир отримали 52 родини, це 139 людей із Донецької, Луганської, Херсонської та інших областей.

Наразі мешканців заселили до 3 під’їздів. Решта 83 квартири будуть заселені до кінця грудня цього року.

Одно-, двох- і трикімнатні квартири вже відремонтовані, у них виконаний ремонт, облаштована сантехніка, встановлена вся побутова техніка, є текстиль, посуд і набір продуктів на перший час.

Житло надається у безкоштовне користування терміном на 5 років. Мешканці сплачуватимуть лише за комунальні послуги та обслуговування прибудинкової території. Передбачається, що за цей час працююча сім’я зможе заощадити кошти для купівлі чи будівництва власного житла або першого внеску іпотечного кредиту.

Квартири придбав американський бізнесмен і меценат, Делла Лой Хансен. Проєкт вдалося реалізувати також завдяки благодійній організації To Ukraine with love.

Джерело: https://t.me/raddjd/16213

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