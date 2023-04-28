Аргентина переходить на оплату в юанях

Аргентина на тлі проблем із підтримкою резервів центробанку переходить на оплату імпорту з Китаю в юанях, — міністр економіки Серхіо Масса.

"Ми активуємо своп із Китаєм... що нам дозволить платити за імпорт із цієї країни в юанях, замінивши тим самим 1 мільярд 40 мільйонів доларів у квітні та 790 мільйонів доларів з травня", — пояснив Масса.

За словами міністра, перед аргентинською владою стоїть завдання підтримувати резерви для забезпечення імпорту товарів та ресурсів, які є ключовими для країни. Він додав, що такі заходи дають більшу захищеність резервам.

Джерело: https://t.me/znua_live/90266

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