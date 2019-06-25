ДП «Конотопський авіаремонтний завод «Авіакон» отримав сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування та ремонту вертольотів лінійки «Мі», їх модифікацій та компонентів.

Зокрема начальник Управління регулювання діяльності державної авіації України генерал-майор Микола Кушнірук, 30 травня вручив директору державного підприємства Ігорю Марченко сертифікат схвалення організації з технічного обслуговування та ремонту вертольотів Ми-2, Ми-8, Ми-14, Ми-24 та їхніх модифікацій, вертольоту Ми-24ПУ1 та їхніх компонентів.

Микола Кушнірук зазначив, що підприємством та спеціалістами Управління проведено великий обсяг роботи, в результаті чого підприємство підтвердило відповідність вимогам Правил, що пред’являються до організацій з технічного обслуговування і ремонту (Частини-145В).

Источник: ukrmilitary.com

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