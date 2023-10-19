Автор реєстру «ухилянтів» Веніславський змінив свою позицію щодо військовозобов'язаних за кордоном

Представник президента в парламенті та член комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський змінив свою думку щодо покарання чоловіків, які ухиляються від мобілізації за кордоном. Раніше він планував створити реєстр «ухилянтів» та надсилати повістки через месенджери.

Про зміну своєї позиції Веніславський розповів виданню BBC. Представники української влади неодноразово заявляли, що розробляють механізми покарання «ухилянтів», які виїхали за кордон. Проте жодну з ініціатив так і не втілили у життя.

За словами представника президента, він з колегами по комітету планували зареєструвати законопроєкт, в якому йшлося про те, що ті, хто залишив територію України й не повернувся під час воєнного стану, можуть отримати кримінальне покарання.

«Я був щиро переконаний, що це може бути. Потім, коли почалася дискусія, зрозумів, що таким чином ми ж можемо не лише не стимулювати повернення — ми можемо відрізати бажання взагалі повертатися в Україну», — визнав Федір Веніславський.

Депутат каже, що вже змінив свою попередню позицію про те, що всі, хто виїхав, злочинці. «Зараз це не варто робити. Після війни нам необхідно забезпечувати, скажімо так, демографічну політику, збереження щонайменше нашої української нації. Тож покарання може мати зворотний ефект», — сказав Веніславський.

Він підкреслив, що все ще виступає за переслідування у межах закону осіб, які у змові з ТЦК чи ВЛК купили собі підроблені документи та змогли виїхати. Але у кожному конкретному випадку справу мають розслідувати, а рішення має ухвалювати суд.

Федір Веніславський також скептично оцінив перспективу силою повертати ухилянтів з-за кордону через екстрадицію. Мовляв, в кожному окремому випадку треба доводити факт злочину і залучати складні міжнародні механізми.

«Офіс Генерального прокурора має звертатись до компетентного органу країни перебування із запитом про повернення. І лише тоді можна говорити про якісь примусові повернення громадян. Але сподіватись, що це буде масово, — немає таких підстав», — вважає представник президента в парламенті.

Веніславський також прокоментував слова Зеленського про прохання військових посилити мобілізацію в Україні. «Сьогодні жодних підстав для того, щоби сказати про необхідність розширення, прискорення або збільшення кількості мобілізаційних заходів, немає», — запевняє Веніславський.

Він зазначив, що зараз проводиться мобілізація для поповнення втрат і формування нових резервів, «які потрібні для наступу і для звільнення територій». «Але підстав на сьогодні говорити, що необхідно різко збільшити кількість мобілізованих, немає», — вважає Федір Веніславський.

Нагадаємо, що раніше він працював над законопроєктом про публічний реєстр «ухилянтів». Згідно з ним, якщо військовозобов’язаний був належним чином поінформований про необхідність з’явитися в територіальний центр комплектування, але не прийшов, наприклад, двічі поспіль, то терцентр матиме право оприлюднити його особисті дані — ім’я, прізвище, інші ідентифікаційні ознаки. Після того як громадянин все ж таки виконає своє зобов’язання, інформацію з реєстру буде вилучено.

У квітні Веніславський заявив в ефірі єдиного телемарафону новин, що у владі думають над інформуванням військовозобов’язаних через месенджери WhatsApp, Telegram, Signal. «Це повідомлення, що військовозобов’язаному потрібно зʼявитись до ТЦК, щоби пройти процедуру уточнення даних, можливо, отримати повістку», — зазначив тоді представник президента.

Джерело: dev.ua

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