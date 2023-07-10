Байден и членство Украины в НАТО

Байден дал интервью CNN, вырезку из которого показали в эфире, после чего украинские коллеги вслед за российскими пропагандистами начали растаскивать один и тот же мэсседж о том, что Байден выступает против членства Украины в НАТО; о том, что Украина не готова к НАТО и т.д.

Вот пример публикации:

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После окончания войны, США будут готовы предоставить Украине гарантии безопасности по типу Израиля, — Байден

Израильская модель безопасности предполагает широкую военную поддержку, в рамках которой союзники могли бы предоставить Украине гарантии на предоставление оружия и передовых технологий, но без участия в войне. Такой вариант станет альтернативным вступлению Украины в НАТО.

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В целом, перевод верный, но упущена маленькая деталь: Байден говорит о том, что Украина получила (а не получит) "израильскую модель безопасности" во время боевых действий (сейчас), во время после окончания войны до момента вступления Украины в НАТО (на будущее).

И вот "зрада" отменяется: оказывается Байден не сказал ни единого слова о том, что Украину не впустят в НАТО: он сообщил о том, что вступление Украины в НАТО будет после окончания войны, а весь период с сегодняшнего дня (более корректно с юридической точки зрения - с момента саммита) Украина будет находиться под израильской моделью защиты: Штаты обещают оружие, Украина сама им защищается.

Также Байден сообщил о том, что Украине будет предложена понятная концепция шагов по интеграции в североатлантический альянс.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7974

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