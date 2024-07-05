Бербок закликала Бундестаг до подальшої підтримки України

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала депутатів Бундестагу до подальшої підтримки України у війні проти рф.

За її словами, росія залишається "найбільшою загрозою для безпеки й свободи в Європі в осяжному майбутньому". Тож Заходу слід і надалі підтримувати Україну.

Бербок зауважила, що на Німеччині лежить особлива відповідальність у питаннях захисту свободи і демократії.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/24691

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