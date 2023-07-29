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Більшість американців підтримують надання Україні зброї

Більшість американців підтримують надання Україні зброї

Про це свідчать результати опитуванняReuters/Ipsos.

(https://www.reuters.com/world/most-americans-support-us-arming-ukraine-reutersipsos-2023-06-28/)

Головні цифри:

• 65% респондентів схвалили постачання американської зброї Україні. У травні таких людей було 46%;

• 81% демократів, 56% республіканців і 57% незалежних підтримують постачання американців зброї в Україну;

• 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що США «мають волю і здатність захистити наші інтереси, наших союзників і нас самих».

*онлайн-опитування проводили 26-27 червня по всій території США, зібравши відповіді 1004 дорослих, зокрема, 400 демократів і 393 республіканців. Похибка становить приблизно 4 відсоткові пункти.

Джерело: https://t.me/spravdi/31936

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