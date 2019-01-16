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Богомолец подала в ЦИК документы на регистрацию ее кандидатом в президенты

Богомолец подала в ЦИК документы на регистрацию ее кандидатом в президенты

Депутат Верховной Рады Ольга Богомолец просит Центральную избирательную комиссию зарегистрировать ее кандидатом в президенты.

Об этом сообщила пресс-служба ЦИКа.

Богомолец принесла документы в среду утром. Она баллотируется в порядке самовыдвижения.

ЦИК должен зарегистрировать ее или отказать в регистрации в течение пяти дней.

По состоянию на среду ЦИК уже зарегистрировал восемь кандидатов, троим отказал, а документы двоих находятся на рассмотрении. Выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации продлится до 3 февраля включительно.

При этом до 7 марта включительно зарегистрированные кандидаты смогут официально отказаться от баллотирования. Соответственно, до 8 марта включительно ЦИК сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.

Напомним, по состоянию на вторник, 15 января, ЦИК зарегистрировал восьмерых кандидатов, включая бывшего министра экологии и природных ресурсов Игоря Шевченко, мэра Львова и лидера партии "Самопомощь" Андрея Садового, депутата Рады от БПП Сергея Каплина, бывшего председателя Службы безопасности Украины и лидера партии "Общественно-политическое движение "Справедливость" Валентина Наливайченко, бывшего председателя Аграрной партии Виталия Скоцика.

Также ЦИК отказал в регистрации троим кандидатам: правозащитнику Владимиру Ратушу, тернопольскому врачу Виктору Фаренюку и Виталию Величенко.

На рассмотрении такженаходятся документы на регистрацию лидера партии "5.10" Геннадия Балашова, подавшего документы 15 января. Рада назначила очередные выборы президента Украины на 31 марта 2019 года. Назначение голосования на эту дату было одним из требованием ряда фракций при голосовании за введение военного положения.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: выборы

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