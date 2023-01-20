Die Welt опубликовал интересный материал о том, как Болгария тайно помогала Украине тогда, когда многие старались абстрагироваться от темы войны в Украине.

Для многих эта статья стала настоящим откровением, ведь до сих пор нет в открытых источниках информации о помощи Болгарии.

Для многих, но только не тех кто мой читатель. Ведь ещё в июне, возмущённый критикой в адрес Болгарии несведущих говорящих голов, пользующихся обширной аудиторией и вливающих в уши ересь, я отмечал, что Болгария одна из тех стран, которая в авангарде первых стала помогать Украине тяжёлым вооружением.

В частности, по состоянию на июнь речь шла о 152-мм гаубицах Д-20 и 122-мм БМ-21 "Град". Именно Болгария одна из первых предложила свои ремонтные заводы, для восстановления повреждённой в боях украинской военной техники. А сейчас объёмы этой помощи намного больше.

В частности, Болгария принимала участие в передаче Украине танков Т-72М1, некоторого количество некой авиационной техники и не только. Не говоря уже о логистическом факторе. Но, многие вещи станут известны лишь после окончания войны.

А потому - Болгария, спасибо!

Джерело: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine

Новости портала «Весь Харьков»