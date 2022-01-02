Борг перед ВДЕ-генерацією за 2021 рік доведеться включити в тариф "Укренерго" на передачу – глава "ГарПока"

Борг виробникам електроенергії з відновлюваних джерел за 2021 рік доведеться включити в тариф НЕК "Укренерго" на передачу електроенергії.

Так вважає в.о. директора ДП "Гарантований покупець" Андрій Пилипенко.

"Іншого джерела отримання коштів, ніж тариф НЕК, немає. Ми їх нізвідки не візьмемо. І це розуміємо і ми, і НЕК. І ми наполягатимемо на тому, щоб була узгоджена повна цифра, яка покриває всі витрати", – сказав Пилипенко.

Він зазначив, що досі "Укренерго" не підписала жодного акта за 2021 рік, аргументуючи це тим, що 20% витрат на оплату зеленої електроенергії не закладено в тариф компанії на передачу, оскільки вони мають надходити з бюджету.

"Але у бюджеті їх немає, і як ми знаємо, у бюджеті на 2022 рік дія цієї норми взагалі зупинена. І нам все одно доведеться в якийсь момент узгодити наші позиції та підписати ці акти. Очевидно, що арбітром у цьому питанні має стати Регулятор", – зазначив глава "ГарПока", додавши, що це питання наступного року.

При цьому він додав, що 20% витрат на зелену електроенергію за 2022 рік, які зараз також не враховані в тарифі, найімовірніше, будуть у нього включені.

Разом з тим, на його думку, обсяг збільшення тарифу можна розтягти на кілька років, аби уникнути різкого навантаження на нього.

Пилипенко наразі не став вказувати суму боргів "ГарПока" перед зеленими за результатами 2021 року.

"У нас свої розрахунки, у НЕК – свої. Вони вважають, що винні менше. Сказати, хто з нас правий, ось так не можна. Треба дійсно, щоб Регулятор розібрався і затвердив", – підкреслив він.

Источник: elektrovesti.net

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