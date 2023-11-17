Бюджет 2024: витрати на оборону - 1,7 трлн грн. Більша частина — на Міноборони

Але деякі витрати на оборону закладені в інші відомства.

Майже всі доходи, які ми отримуємо всередині країни, спрямовані на оборону, а інші витрати будуть фінансуватись за рахунок допомоги партнерів.

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За останні 13 років Верховна Рада України лише тричі змогла ухвалити державний бюджет у встановлені законом терміни. Цього ж року держбюджет ухвалили вчасно (https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/z-2010-roku-vr-lishe-trichi-vchasno-ukhvalila-derzhavnij-bjudzhet.html) не лише згідно з регламентом ВР, а й з огляду на фіскальний рік.

"Так, неодноразово траплялося, що проєкт приймали в цілому вже в останні дні року, інколи отримуючи підпис президента вже святкового 31 грудня. Вперше за довгий час прийняття закону в листопаді відбулося для бюджету на 2018 рік — до цього востаннє таке було ще аж 2003-го. Загалом же з 2010 року лише тричі вдавалося прийняти проєкт бюджету у встановлені законом часові рамки. Причому двічі — після початку повномасштабного вторгнення. Цього року проєкт бюджету прийнято вчасно як за регламентом, так і зважаючи на фіскальний рік — до початку нового ще 53 дні", — повідомили у Лабораторії законодавчих ініціатив

Починаючи з 2000 року найпізніше ухвалили бюджет 2010 року. За нього депутати остаточно проголосували на 116 день фіскального року (29 квітня). Бюджет, ухвалений 2023 року, має другий найкращий показник вчасності прийняття за всю історію незалежності України. Випередив його минулорічний бюджет.

Усі гроші з дорожнього фонду в насиупному році направляти на оборону та безпеку, - глава Мінфіну

94,7 млрд грн перенаправлять для мобілізації внутрішніх ресурсів на потреби оборони.

Ресурс формуватиметься за рахунок акцизів та інших платежів, які фінансували будівництво доріг

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/2972

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