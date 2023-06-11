ЦАХАЛ готовится к первой ирано-израильской войне

"Прямое противостояние ЦАХАЛа и иранской армии не будет похоже ни на войну с Хизбаллой, ни на операцию в Газе", - говорят осведомленные источники. Это будет другая война, которая потребует от израильского общества огромного терпения. Современная война на истощение

Противостояние Израиля с Ираном ни для кого не секрет: ЦАХАЛ готовится к войне с Исламской республикой. Одновременно с подготовкой плана атаки по иранским ядерным объектам в военной разведке появилось новое исследовательское подразделение, сосредоточенное на иранском вопросе. Десятки солдат и офицеров следят под покровом секретности за тысячами иранских дронов и ракет. Осведомленные о ходе подготовок утверждают: "Необходимо серьезное изменение мышления. Эта война не похожа на войну с Хизбаллой или операцию в Газе". Об этом 10 июня рассказывает обозреватель Ynet по военным вопросам Йоав Зейтун.

По его свидетельству, ЦАХАЛ приступил к этапу реальной подготовки к первой масштабной ирано-израильской войне. Она происходит на фоне разработки военной разведкой и ВВС уточненного плана атаки по иранским ядерным объектам.

В службах безопасности уверены, что следующая война будет вестись на несколько фронтов, поэтому ЦАХАЛу, привыкшему к ограниченным военным операциям, пришлось привести приготовление в соответствие с этими оценками. То есть, готовиться к минимум нескольким дням прямого военного противостояния с армией Исламской республики.

"ЦАХАЛу пришлось существенно изменить образ мышления, - объясняют офицеры нового подразделения № 54, сформированного при исследовательском отделе военной разведки (АМАН). – Это не похоже ни на войну с Хизбаллой, ни на операцию в Газе против ХАМАСа или Исламского джихада. Теперь нужно прийти к высокопоставленному командиру ЦАХАЛа и сказать ему, что все твои ежедневные приготовления к войне в Ливане или Газе нерелевантны, потому что на этот раз все будет совершенно иначе, чем ты предполагал".

Новое подразделение должно стать первой ласточкой подготовки ЦАХАЛа к масштабному военному противостоянию с иранской армией, продолжает Зайтун. Подразделение сосредоточено на изучении разведывательных данных о Корпусах стражей исламской революции (КСИР), как в свое время изучались разведданные о Хизбалле и ХАМАСе. В частности, там занимаются сбором оперативных данных об объектах регулярной армии КСИР, считающейся "внешней армией" Ирана, в отличие от еще одной иранской армии - обычной, так называемой "внутренней". Обе эти армии существуют в Иране параллельно.

Обе они уже 50 лет вынуждены справляться с поставленными задачами под жесткими международными санкциями. Поэтому их оборудование и боеприпасы устарели. Не так обстоят дела с ВВС КСИР под командованием генерала Али Заде. Там на вооружение взяты современные виды оружия – БПЛА, крылатые ракеты и ракеты типа земля-земля и земля-воздух.

"Иранцы готовятся к войне будущего и приобретают соответствующие вооружения. Все меньше классических самолетов, танков и артиллерии", - пояснили в военной разведке.

Среди прочего, как рассказал на днях министр обороны Йоав Галант, у иранской армии имеются военные корабли, курсирующие по Красному морю и Персидскому заливу. Они вызывают обеспокоенность в Израиле и США – и находятся под пристальной слежкой.

На днях Иран представил новую ракету, способную преодолевать расстояние в 1400 км со скоростью, в 14 раз превышающую скорость звука. Там утверждают, что она способна поразить любую цель и обойти любую систему ПВО Израиля и США. Однако не представили доказательств этого утверждения.

В любом случае, ЦАХАЛ уже провел серию военных учений и представили сценарии на рассмотрение групп специалистов, многие из которых давно не в форме, а также американских партнеров. И постепенно в военной разведке завершают подготовку к войне, которая когда-то казалась немыслимой: к первой ирано-израильской.

Зверніть увагу, що в Ізраїлі зараз, готуючись до війни з Іраном, не пропонують вкладати гроші не в армію, а в дороги. Не пропонують обирати економику замість патріотизму та торгувати з Іраном. Не купують електроенергію в Лівані або Сирії. Навпаки, завантажили своє виробництво військовим держзамовленням. Провели вже друге навчання, яке моделює війну з Іраном, як окреме так і разом з США. Не пропонують готуватися до ̶м̶‌̶е̶‌̶с̶‌̶і̶‌̶б̶‌̶о̶‌̶т̶‌ шашликів. В Ізраїлі не все ідеально, але звинуватити їх у ігноруванні загрози війни не можна.

Джерело: https://t.me/BerezaJuice/32979

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