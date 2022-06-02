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Це майже все, що треба знати про наших друзів та партнерів, про те хто що говорить та що робить

Це майже все, що треба знати про наших друзів та партнерів, про те хто що говорить та що робить

https://www.wsj.com/articles/cracks-appear-in-western-front-against-russias-war-in-ukraine-11654004651?mod=article_inline

Німеччина не відправила в Україну танки і погодилася відправити сім одиниць важкої артилерії. Наразі найбільша економіка Європи з населенням понад 83 мільйони осіб надіслала військову допомогу на суму близько 200 мільйонів євро, за підрахунками уряду, це менше, ніж Естонія з населенням трохи більше одного мільйона.

Франція направила до Києва 12 гаубиць і жодних танків та протиповітряної оборони.

Польща надала Україні понад 240 танків Т72 радянського виробництва, а також безпілотники, ракетні установки, десятки бойових машин піхоти та вантажівки з боєприпасами.

Чехія відправила бойові вертольоти, танки та частини, необхідні для забезпечення польотів українських ВПС.

Це майже все, що треба знати про наших друзів та партнерів, про те хто що говорить та що робить

Источник: https://t.me/blacklampa/6224

Новости портала «Весь Харьков»

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