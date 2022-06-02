Це майже все, що треба знати про наших друзів та партнерів, про те хто що говорить та що робить

https://www.wsj.com/articles/cracks-appear-in-western-front-against-russias-war-in-ukraine-11654004651?mod=article_inline

Німеччина не відправила в Україну танки і погодилася відправити сім одиниць важкої артилерії. Наразі найбільша економіка Європи з населенням понад 83 мільйони осіб надіслала військову допомогу на суму близько 200 мільйонів євро, за підрахунками уряду, це менше, ніж Естонія з населенням трохи більше одного мільйона.

Франція направила до Києва 12 гаубиць і жодних танків та протиповітряної оборони.

Польща надала Україні понад 240 танків Т72 радянського виробництва, а також безпілотники, ракетні установки, десятки бойових машин піхоти та вантажівки з боєприпасами.

Чехія відправила бойові вертольоти, танки та частини, необхідні для забезпечення польотів українських ВПС.

Источник: https://t.me/blacklampa/6224

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