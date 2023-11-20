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Черчилля, Бандери або Байрона: у Харкові обговорюють перейменування вулиць

Черчилля, Бандери або Байрона: у Харкові обговорюють перейменування вулиць

На сайті мерії триває обговорення варіантів нових назв вулиць мого рідного Харкова.

Дискусії тривають дві доби.

Багато хто пропонує власні варіанти. Серед них: Степана Бандери, Черчилля, Гната Хоткевича, Героїв Бахмута, Героїв Полку «Азов», Мирослава Мисли, Романа Шухевича, Івана Пулюя, Княгині Ольги.

Наразі найбільше коментарів харків’яни залишили щодо пропозиції перейменувати пр. Героїв Сталінграда на пр. Байрона.

«Яким чином Байрон відноситься до Харкова та України взагалі?» - коментують учасники дискусії.

В мене, як в людини, яка має відношення до Харкова, теж є пропозиція.

Перейменувати Героїв Сталінграда в Героїв 92-ої бригади. Воїни 92-ої ОШБр стали ключовим елементом оборони Харкова. Правильно продумана оборона дозволила розгромити ворога на підступах до міста, відігнати його та, разом з іншими підрозділами, звільнити Куп’янськ, Вовчанськ, Балаклею, Ізюм.

Герої 92-ої продовжують окупантів гнати ще далі.

Черчилля, Бандери або Байрона: у Харкові обговорюють перейменування вулиць

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/43164

Новости портала «Весь Харьков»

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