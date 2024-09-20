Т-54 устарел?

29 лет назад, 19 сентября 1995 года в Украине был утилизирован последний танк, попадающий под договор 1990 года о сокращении обычных вооружений в Европе, согласно которому украинская армия могла иметь на вооружении не более 4 080 ОБТ

Утилизация танка проходила на львовском БТРЗ, а этой боевой машиной оказался Т-54.

После утилизации этой техники, многие сторонники договора утверждали, что Т-54/55 не жалко было вовсе, поскольку эти машины отжили свой век и в современных условиях боевых действий попросту бессмысленные. В свою очередь, в мире есть множество примеров успешной модернизации и применения этих ОБТ. В частности, у СОУ на вооружении до сих пор стоят словенские M55S, переданные Украине в октябре 2022.

В Украине же, даже не смотря на утилизацию парка Т-54/55, была довольно неплохая модернизация этого ОБТ для своего времени - АМГ. Танк получил двухтактный многотопливный дизель 5ТДФМ мощностью 850 л.с. был повышен уровень защищённости, обновлена СУО, а танк получил возможность замены калибра ствола. На выбор предоставлялся 125-мм и 120-мм.

Но самым интересным решением в вопросе использования старенького ОБТ было решение от китайского ВПК.

В 2018 году на авиакосмическом салоне в Чжухае (Zhuhai Airshow 2018) был продемонстрирован интересный экземпляр от «Поли Технолоджис», а именно, китайская БМПТ QN506 на шасси среднего танка Tип-59 (WZ-120), являющегося копией советского Т-54.

Старое шасси получило боевой модуль с 30-мм автоматической пушкой, 7,62-мм пулемет и гранатомет, а так же 20 НУРС с 4 ПТУР - китайские аналоги FGM-148 Javelin. Но, что самое интересное, танк уже на тот момент имел платформу для пусков дронов, который являлись его штатной комплектацией.

Собственно, весьма актуальная машина в вопросах огневой поддержки, без изобретения велосипеда. И какой бы потенциал был бы в этом вопросе, дальнейшего развития, казалось бы, давно устаревшего шасси, если бы не договор от 1990-го года…

Джерело: https://t.me/zloyodessit/22645

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