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«Червоні лінії» путіна – міф, створений у кремлі для «залякування»

«Червоні лінії» путіна – міф, створений у кремлі для «залякування»

Пояснює Центр стратегічних комунікацій

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скептично ставиться до погроз путіна на тлі дискусій про дозвіл Україні завдавати далекобійних ударів по території рф.

▶ Столтенберг: в разі дозволу Україні бити по цілях у росії далекобійними західними ракетами неправильно говорити, що союзники НАТО стануть стороною конфлікту.

▶ Аналогічним чином постачання росіянам північнокорейських та іранських балістичних ракет не робить КНДР та Іран учасниками війни з Україною.

▶ У кремлі розуміють, що НАТО – найпотужніший військовий альянс у світі, зіткнення з яким призведе до поразки рф.

▶ Надання Україні дозволу на застосування далекобійної зброї – це життєва необхідність для стримування російського агресора і швидкого настання стабільного і справедливого миру.

Джерело: https://t.me/spravdi/41625

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