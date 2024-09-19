От жителей оккупированных территорий Донецкой области поступает информация об активизации пропагандистской работы россиян среди школьников и подростков

Так, в оккупированной Волновахе и почти во всех селах района российские власти обязали директоров школ провести патриотические часы среди старшеклассников, куда в обязательном порядке пригласить военнослужащих российской армии или так называемых ветеранов, то есть уцелевших в 2014-2015 годах орков.

Вот это отребье (мусор, отбросы) выступает на патриотических часах перед детьми, рассказывает им о своих подвигах = убийствах на чужой земле, и призывает вступать в их ряды. Деэнеровские соцсети пестреют снимками об этом.

В школах Донецка то же самое. Имеется множество фото, как в школе №9, (где ранее учился младший сын Януковича) росгвардейцы провели занятия для старшеклассников, которым рассказали, «как хорошо быть росгвардейцем и какие преимущества у них перед другими. Вас всем обеспечат и всему научат, только вступайте в наши ряды».

То же самое представители российских вооруженных сил настойчиво рекомендовали старшеклассникам в школе №13 Ворошиловского района, №70 Киевского района, № 125 Пролетарского района, 119 Буденновского района и других. То есть, установки Кремля выполняются.

Жители "днр" связывают такую активность с очевидными проблемами в российской армии с набором пополнения для «мясных штурмов», в данном случае на Покровском направлении. При этом, такая пропагандистская активность россиян была еще до объявления путиным увеличения количества армии до 1,5 млн человек. Население опасается, что за этим может последовать какая-то принудиловка.

В Донецке уже с тревогой ожидают не только осенний призыв в российскую армию, но и возможной мобилизации, которую могут объявить в «днр», как пробный вариант для изучения реакции общества. Хотя, какая реакция может быть у зазомбированного кремлевской пропагандой населения, молча, обреченно, рядами шагающего на верную погибель за имперские амбиции одного не вполне адекватного индивида, которому оказалось мало своей земли! Но и это скоро пройдет.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/1881

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