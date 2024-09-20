Telegram-канал “НачШтабу” модерується російськими спецслужбами

росія здійснює інформаційні маніпуляції та втручання як відкрито, так і приховано, часто маскуючи свої дії під виглядом українських ініціатив. Зокрема, створюються псевдоукраїнські сторінки в соціальних мережах і месенджерах.

Одним із таких ресурсів є Telegram-канал “НачШтабу”, який модерується російськими спецслужбами та спеціалізується на темах, пов’язаних з силами оборони і орієнтований на військових. Головним управлінням комунікацій Збройних сил України спільно з Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки та Кібердепартаментом Служби безпеки України провели аналіз його контенту. Досліджено близько 27 тисяч одиниць медіаконтенту, опублікованого з 8 червня 2018 року по 26 липня 2024 року.

За результатами дослідження з’ясовано, що метою публікацій є збір чутливої інформації про сили оборони, підрив їх морального духу шляхом поширення маніпулятивних та дезінформаційних повідомлень.

Детальніше за посиланням (https://spravdi.gov.ua/telegram-kanal-nachshtabu/)

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/17346

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