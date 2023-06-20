Через Мінцифри змогли забронювати лише тисячу айтівців

Українські ІТ-компанії змогли забронювати за новою процедурою всього тисячу співробітників через Мінцифри.

Про це заявив Legal-експерт проєктного офісу Дія City Дмитро Зінченко, передає DOU.

Станом на 16 червня 2023 року було заброньовано тисячу осіб із 84 компаній. Понад 90 компаній хочуть забронювати хоча б одну людину, ще 1 100 очікують відповіді від Генштабу.

При цьому, Мінцифри визнала критично важливими 176 підприємств. Десять із них не є резидентами Дія City.

За словами Зінченка, приблизно 30% заяв від компаній повертають на доопрацювання через абсурдні помилки з боку підприємств.

Джерело: biz.nv.ua

Новости портала «Весь Харьков»