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Через Мінцифри змогли забронювати лише тисячу айтівців

Через Мінцифри змогли забронювати лише тисячу айтівців

Українські ІТ-компанії змогли забронювати за новою процедурою всього тисячу співробітників через Мінцифри.

Про це заявив Legal-експерт проєктного офісу Дія City Дмитро Зінченко, передає DOU.

Станом на 16 червня 2023 року було заброньовано тисячу осіб із 84 компаній. Понад 90 компаній хочуть забронювати хоча б одну людину, ще 1 100 очікують відповіді від Генштабу.

При цьому, Мінцифри визнала критично важливими 176 підприємств. Десять із них не є резидентами Дія City.

За словами Зінченка, приблизно 30% заяв від компаній повертають на доопрацювання через абсурдні помилки з боку підприємств.

Джерело: biz.nv.ua

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