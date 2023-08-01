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Четверть населения россии не имеет доступа к центральной канализации
Большая часть из них ходит в туалет в выгребные ямы.
Около 4 млн граждан топят печки.
Треть страны не обеспечена газом.
12 млн россиян живут без водопровода.
Тем временем долги россиян за ЖКХ установили новый исторический рекорд — 876,4 млрд.
Но им, в отличие от африканских друзей, никто эти долги не простит.
Это и называется стабильностью в путинской россии.
Соловьиный Помёт (https://t.me/slvn_pomet)