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Четверть населения россии не имеет доступа к центральной канализации

Четверть населения россии не имеет доступа к центральной канализации

Большая часть из них ходит в туалет в выгребные ямы.

Около 4 млн граждан топят печки.

Треть страны не обеспечена газом.

12 млн россиян живут без водопровода.

Тем временем долги россиян за ЖКХ установили новый исторический рекорд — 876,4 млрд.

Но им, в отличие от африканских друзей, никто эти долги не простит.

Это и называется стабильностью в путинской россии.

Соловьиный Помёт (https://t.me/slvn_pomet)

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: путін, росія

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