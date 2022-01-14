Чи потрібно декларувати «ковідну тисячу»?

Програма для вакцинованих громадян «єПідтримка» вже працює на повну. Якщо ви встигли нею скористатися ще у минулому році, то вам, напевно, цікаво, чи потрібно декларувати цю тисячу гривень.

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) розповідає, яку інформацію треба буде відобразити під час декларування.

Чи потрібно вказувати тисячу гривень як дохід?

Ні, адже ці кошти не є доходом для цілей декларування.

Громадяни зможуть отримати від держави грошову допомогу у розмірі 1 тис. грн. Проте ці кошти вакциновані отримають не готівкою, а як цифровий ваучер, який можна буде витратити лише на певний перелік послуг і товарів. До того ж, у разі, якщо особа не використає їх протягом 4-х місяців, вони автоматично повернуться до державного бюджету.

Оскільки кошти, отримані в рамках Програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації.

Чи потрібно декларувати спеціальний рахунок?

Так, рахунок необхідно зазначити у розділі 12.1. «Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб’єкта декларування або членів його сім’ї».

Для громадянина, який бажає взяти участь у Програмі, буде відкриватись віртуальний рахунок.

Якщо такий рахунок буде відкрито протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій всіх видів), то його потрібно буде декларувати.

Важливо: відкритий поточний рахунок із спеціальним режимом використання для зарахування допомоги в рамках Програми «єПідтримка» закривається банком (без заяви отримувача допомоги) через 4 місяці з дня зарахування допомоги, незалежно від факту її використання.

Нагадуємо, що кампанія декларування триває до 31 березня 2022 року.

У вас залишилися питання щодо подання декларації? Отримайте роз’яснення у зручному для себе форматі:

● онлайн у Базі знань НАЗК: https://wiki.nazk.gov.ua/category/deklaruvannya/;

● під час особистої зустрічі з антикорупційним уповноваженим в установі, де ви працюєте. Контакти уповноважених: https://antycorportal.nazk.gov.ua/map/#/;

● за телефоном Контакт-центру НАЗК: +38(044) 200–06–94;

● за електронною поштою info@nazk.gov.ua;

● за пошуком у Telegram-каналі НАЗК: https://t.me/NAZK_gov_ua.

Важливо пам’ятати! Необхідно вказати у декларації належне вам та членам вашої сім’ї майно (на праві власності та користування), а також його вартість. Якщо така інформація не вказана, НАЗК може виявити це завдяки ІТ-інструментам, після чого Агентство може розпочати повну перевірку вашої декларації.

Источник: nazk.gov.ua

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