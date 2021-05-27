Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:45
Просмотров: 75

Чи є тут конфлікт інтересів: посадовець подає позов до установи, в якій працює

Чи є тут конфлікт інтересів: посадовець подає позов до установи, в якій працює

Щомісяця Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опрацьовує понад 100 запитів публічних службовців на роз’яснення щодо конфлікту інтересів.

Багато з них стосуються ситуацій, які можуть статися з будь-яким публічним службовцем. Саме тому ми вирішили розповідати більше про такі випадки та вказувати, що саме потрібно зробити для врегулювання конфлікту інтересів.

Слідкуйте за публікаціями про роз’яснення щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів за хештегом #К_І_реальний кейс.

Ситуація, з якою звернувся запитувач:

Фінансовий відділ установи не надав завідувачу сектору правового забезпечення довідку про доходи. Через це посадовець збирається звернутися до суду з позовом.

Водночас завідувач сектору має повноваження представляти інтереси установи в суді.

Отже, чи порушить завідувач сектору в такій ситуації вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів?

Позиція НАЗК:

Така ситуація справді може передувати виникненню потенційного чи реального конфлікту інтересів.

Однак подання позову не стосується виконання повноважень завідувача сектору правового забезпечення. Адже посадовець буде звертатися до суду як фізична особа, а тому під час подання позову конфлікту інтересів не буде.

Проте, коли виникне необхідність завідувачу або його підлеглим представляти установу в суді в справі за позовом самого завідувача, виникне конфлікт інтересів. Адже в завідувача наявний приватний інтерес (бажання задовольнити позовні вимоги щодо надання довідки про доходи). Це може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття посадовцем рішень або вчинення чи невчинення дій, пов’язаних з участю установи в суді.

У такій ситуації посадовцю слід вживати заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів – повідомити свого керівника про конфлікт інтересів.

Як керівнику правильно обрати захід врегулювання конфлікту інтересів можна прочитати за посиланням: https://bit.ly/3ynujpF.

Отримати роз’яснення: https://bit.ly/3eT6Zs9.

Источник: nazk.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

“Газовое дело”: Высший антикоррупционный суд оправдал харьковскую судью
Сегодня 07:36    97
У Золочеві на реконструкції музичної школи вкрали 850 тисяч гривень
Сегодня 06:52    92
Справа «ВіЕйБі Банку»: 7 нових підозрюваних
26.05.2021 09:56    211
Ексголова правління "Приватбанку" Дубілет виявився громадянином Ізраїлю
26.05.2021 09:12    245
ДФС викрито приватний спиртзавод, який незаконно виготовляв спирт
26.05.2021 08:38    224
Стив Возняк предстанет перед судом по обвинению в краже бизнес-идеи
26.05.2021 07:54    250
В Харькове спасатель за 20 тысяч "решил вопрос" с пожарной безопасностью офисного центра
26.05.2021 07:10    257
Звільнення з публічної служби: у яких випадках не потрібно подавати декларацію?
25.05.2021 07:59    207
Земельна реформа: США закликали Україну забезпечити антикорупційні гарантії
25.05.2021 06:18    211
Укроборонпром здобув перемогу в суді над військовою корпорацією країни-агресора
24.05.2021 09:16    334
Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 