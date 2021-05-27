Чи є тут конфлікт інтересів: посадовець подає позов до установи, в якій працює

Щомісяця Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опрацьовує понад 100 запитів публічних службовців на роз’яснення щодо конфлікту інтересів.

Багато з них стосуються ситуацій, які можуть статися з будь-яким публічним службовцем. Саме тому ми вирішили розповідати більше про такі випадки та вказувати, що саме потрібно зробити для врегулювання конфлікту інтересів.

Слідкуйте за публікаціями про роз’яснення щодо наявності чи відсутності конфлікту інтересів за хештегом #К_І_реальний кейс.

Ситуація, з якою звернувся запитувач:

Фінансовий відділ установи не надав завідувачу сектору правового забезпечення довідку про доходи. Через це посадовець збирається звернутися до суду з позовом.

Водночас завідувач сектору має повноваження представляти інтереси установи в суді.

Отже, чи порушить завідувач сектору в такій ситуації вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів?

Позиція НАЗК:

Така ситуація справді може передувати виникненню потенційного чи реального конфлікту інтересів.

Однак подання позову не стосується виконання повноважень завідувача сектору правового забезпечення. Адже посадовець буде звертатися до суду як фізична особа, а тому під час подання позову конфлікту інтересів не буде.

Проте, коли виникне необхідність завідувачу або його підлеглим представляти установу в суді в справі за позовом самого завідувача, виникне конфлікт інтересів. Адже в завідувача наявний приватний інтерес (бажання задовольнити позовні вимоги щодо надання довідки про доходи). Це може вплинути на об’єктивність та неупередженість прийняття посадовцем рішень або вчинення чи невчинення дій, пов’язаних з участю установи в суді.

У такій ситуації посадовцю слід вживати заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів – повідомити свого керівника про конфлікт інтересів.

Як керівнику правильно обрати захід врегулювання конфлікту інтересів можна прочитати за посиланням: https://bit.ly/3ynujpF.

Отримати роз’яснення: https://bit.ly/3eT6Zs9.

Источник: nazk.gov.ua

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