Чоловік не платить аліменти: що робити

Є такі чоловіки: роками офіційно не працюють і тому аліменти не платять. Як діяти в такій ситуаціі, розповідає наш консультант, фахівець Чугуївського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Світлана Мазницька.

Відсутність офіційного заробітку не звільняє боржника від сплати аліментів. У разі відсутності відомостей про доходи боржника нарахування аліментів здійснюється державним виконавцем, виходячи із середньої заробітної плати працівника для даної місцевості.

Але за наявності заборгованості одержувач аліментів має можливість отримати тимчасову допомогу від держави.

Державна допомога призна­чається на дитину віком до 18 років, якщо: рішення суду про стягнення аліментів з одного з батьків не виконується у зв’язку з ухиленням від сплати аліментів або відсутністю у боржника коштів та іншого майна, на які за законом може бути звернено стягнення; місце проживання (перебування) одного з батьків не встановлено; стосовно одного з батьків здійснюється кримінальне провадження або він перебуває на примусовому лікуванні, у місцях позбавлення волі, якого визнано в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі.

Для отримання допомоги слід звернутись із письмовою заявою до управління соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) заявника та надати відповідні документи (довідка ДВС, що підтверджує факт несплати аліментів одним з батьків протягом 6 місяців, що передують місяцю звернення; повідомлення органу внутрішніх справ про те, що місце проживання (перебування) одного з батьків дитини не встановлено, тощо). Повний перелік документів є в Постанові Кабінету Міністрів України від 22.02.2016 р. № 189, з ним можна ознайомитися в найближчому відділенні УСЗН.

А боржникам слід пам’ятати, що особа, яка злісно ухиляється від сплати аліментів, несе кримінальну відповідальність за ст. 164 КК України.

Источник: slk.kh.ua

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