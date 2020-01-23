Что больше всего волнует харьковчан - опрос

Стали известны результаты интернет-опроса Status Quo о настроениях жителей Харьковской области. Эти данные будут учтены рабочей группой по созданию Стратегии развития региона на 2021-2027 годы.

На вопрос "Что для вас важно?" читатели ответили следующим образом:

• ремонт дорог - 12%,

• повышение уровня безопасности на улицах населенных пунктов, борьба с наркоманией и алкоголизмом - 11%,

• замена коммуникаций, устаревших лифтов - 10%,

• реставрация памяток архитектуры и усадеб - 8%,

• появление в ассортименте продуктов по "социальным" ценам - 8%,

• водоснабжение - 7%,

• борьба с коррупцией - 7%,

• расширение интернет-покрытия - 6%,

• реформа медицины - 5%.

Отметим, что в голосовании приняли участие 4250 человек. Можно было выбрать сколько угодно вариантов ответа.

С полными результатами опроса можно ознакомиться здесь https://www.sq.com.ua/rus/news/novosti/17.01.2020/chto_vazhno_dlya_harkovchan_opros/

Источник: sq.com.ua

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