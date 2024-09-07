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Что известно о баллистических ракетах, которые Иран может передать россии

Что известно о баллистических ракетах, которые Иран может передать россии

Баллистическая ракета Ababil (класс земля-земля) была представлена на московской выставке «Армия-2023», где и были озвучены некоторые характеристики вооружения: длина – 3,7 м, масса – 240 кг, дальность – до 90 км.

Ракета есть в двух версиях: с инерциальной и спутниковой навигацией, а также оснащенная оптико-электронной системой наведения.

Больше информации в публичном пространстве о тактической баллистической ракете класса земля-земля Fath-360. Ее длина составляет 5,1 м, диаметр – 0,4 м, вес – 790 кг (боевая часть весит 150 кг).

Ракета способна достигать скорости 4900 км/чс, ее дальность полета – до 120 км (точность составляет до 30 метров).

Система наводки Fath-360 состоит из инерциальной системы и спутниковой навигации.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/41921

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