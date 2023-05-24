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Чудова карта і інфографіка про Україну у часи війни. Тільки не цієї, а перших визвольних змагань
Це плакат 1918 року, надрукований у Бухаресті, де для західної аудиторії англійською та французькою розповідається про Україну: історію, мову, економіку.
Зокрема, в рамках російської імперії Україна виробляла та вирощувала:
- 67% зернових (а пшениці — найбільше у світі)
- 98% антрациту
- 74% сталі
- 71% вугілля
Посилання на повну версію.
(https://mega.nz/file/bt0TDKyS#XdS700EZSZX5iV79PeTV78DDp7IzCRTJcqMHDdhTzto)
https://t.me/uawarinfographics/2382