Чудова карта і інфографіка про Україну у часи війни. Тільки не цієї, а перших визвольних змагань

Це плакат 1918 року, надрукований у Бухаресті, де для західної аудиторії англійською та французькою розповідається про Україну: історію, мову, економіку.

Зокрема, в рамках російської імперії Україна виробляла та вирощувала:

- 67% зернових (а пшениці — найбільше у світі)

- 98% антрациту

- 74% сталі

- 71% вугілля

Посилання на повну версію.

(https://mega.nz/file/bt0TDKyS#XdS700EZSZX5iV79PeTV78DDp7IzCRTJcqMHDdhTzto)

https://t.me/uawarinfographics/2382

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