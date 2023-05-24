Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:52
Просмотров: 116

Чудова карта і інфографіка про Україну у часи війни. Тільки не цієї, а перших визвольних змагань

Чудова карта і інфографіка про Україну у часи війни. Тільки не цієї, а перших визвольних змагань

Це плакат 1918 року, надрукований у Бухаресті, де для західної аудиторії англійською та французькою розповідається про Україну: історію, мову, економіку.

Зокрема, в рамках російської імперії Україна виробляла та вирощувала:

- 67% зернових (а пшениці — найбільше у світі)

- 98% антрациту

- 74% сталі

- 71% вугілля

Посилання на повну версію.

(https://mega.nz/file/bt0TDKyS#XdS700EZSZX5iV79PeTV78DDp7IzCRTJcqMHDdhTzto)

https://t.me/uawarinfographics/2382

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украина - восьмая в рейтинге самых несчастных стран мира
Сегодня 10:16    66
24 травня 1571 року Кримський хан Девлет Ґерай з військом підійшов до Москви
Сегодня 09:51    76
Закордонна преса про рейд на Бєлгород
Сегодня 09:39    107
Окупанти грабують музеї
Сегодня 09:27    89
Спустя 2 сутки пришла методичка
Сегодня 09:15    113
Adobe додає ШІ-функції у Photoshop
Сегодня 09:03    100
Харківщина. 24 травня
Сегодня 08:50    109
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.05.23 орієнтовно
Сегодня 08:46    99
Виробник зброї Rheinmetall в Україні
Сегодня 08:42    108
“Страх перед контрнаступом ЗС України”
Сегодня 08:31    131
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 