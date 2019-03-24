Децентралізація впевнено прокладає шлях по всій Україні - Президент про успішність реформи

Президент Петро Порошенко акцентував увагу на важливості реформи децентралізації для розвитку України. Про це Глава держави сказав під час участі в Раді регіонального розвитку Буковини.

«З першого дня на посаді я розумів: потрібні ініціативи, які дадуть швидкий позитивний результат по всій Україні. Точкових проектів під патронатом центральної влади не вистачить. Незважаючи на війну, люди всюди мають побачити зміни, а ще важливіше - люди мають самі стати творцями змін. І це при тому, що війна не дає нам права на помилку. Якщо ініціатива не спрацює, другої шансу проводити реформи може не бути», - сказав Президент.

«Моя мета децентралізації – це країна без периферії. Це країна вільних, щасливих і заможних людей», - сказав Петро Порошенко.

Він нагадав про прийнятий закон про децентралізацію, подані відповідні конституційні зміни. «Я дякую, що цю ініціативу підтримали і тодішній Прем’єр-міністр Яценюк і нинішній Прем’єр-міністр Гройсман, інші члени уряду. А головне – ініціативу по децентралізації підтримав народ, активно зайнв позицію по деценралізації», - сказав Президент.

«Ми сказали: тепер ви самі приймаєте рішення, захищайте перед громадами, коли уся громада це обговорює, і відповідайте перед людьми за кожну гривню. І ще одне, можливо найважливіше. Децентралізація – це не коли кожен сам за себе. Навпаки, децентралізація - це об’єднання, це єдність, це те, чого зараз потребує держава, єдність всіх нас заради спільної великої мети», - сказав Президент.

«Зроблено те, чого раніше ніхто не міг уявити. Владу реально з центру передали громадам. Підкреслю – владу, повноваження, а разом з ними і відповідальність», - наголосив Петро Порошенко.

Глава держави зазначив, що реформа децентралізації дозволила передати на місця не лише владу і відповідальність, а й фінансовий ресурс, гроші. «Бо відповідальність без ресурсів – це обман. Це те, що намагалися нав’язати усі попередні роки», - додав Президент. Він повідомив, що тепер у зведеному бюджеті частка місцевого бюджету – 51%, державного бюджету – 49%. При цьому додав, що лише необхідність забезпечення витрат на оборону «не дає можливість далі посувати це співвідношення на користь місцевих бюджетів». «Але по закінченню війни ми цей процес точно продовжимо», - наголосив Президент.

«Що це означає для громад? Київ більше не диктує, скільки і на який проект має бути виділено коштів, з ким укласти контракт, хто має бути підрядником. забули вже це. А ще недавно саме так і було. Рішення приймалися в київських кабінетах. Туди йшли посланці з торбами, там оцінювали те, що в торбах. Одним відмовляли, бо торби не підходили, іншим милостиво дозволяли. Одним словом, що посланці виходили, те й ваше. Обраним громадами керівникам лишалося тільки виконувати», - нагадав Президент.

«На зустрічах по всій Україні тепер бачу – громади самі активно вирішують багато своїх проблем. Громади не просто латають дорогу чи утеплюють фасад, бо їм дали гроші. Ні, громади бачать перспективу, створюють стратегії розвитку. Ніхто краще за вас не знає, де потрібна школа, де – освітлення, де – дорога. Ви самі вирішили – саме це нам потрібно. Це чудово. Ось вам повноваження, ось гроші – робіть. І найактивніші вже роблять, в тому числі і в Чернівецькій області. Децентралізація зараз вже впевнено прокладає собі шлях. Про це свідчать і перші результати, і готовність присутніх тут людей працювати заради змін у житті громад і всієї України», - зазначив Президент.

Источник: president.gov.ua

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